Morreu José Maria Nóbrega viola de fado de Carlos do Carmo

José Maria Nóbrega acompanhou, ao longo de mais de 40 anos, o fadista Carlos do Carmo tanto em gravações como em espetáculos.

11:42

O viola de fado José Maria Nóbrega morreu na terça-feira, em Lisboa, aos 92 anos, disse esta quarta-feira à agência Lusa fonte próxima da família.



José Maria Nóbrega acompanhou, ao longo de mais de 40 anos, o fadista Carlos do Carmo tanto em gravações como em espetáculos, em Portugal e no estrangeiro.



O velório de José Maria Nóbrega realiza-se, a partir das 17h00 desta quarta-feira, na capela da Igreja da Reboleira, onde, na quinta-feira, será celebrada missa, pelas 12h00.



O funeral partirá, depois, às 12h30, da igreja da Reboleira para o crematório do cemitério de Barcarena.



José Maria Nóbrega foi distinguido, em 1981, com o guitarrista António Chaínho, com o Prémio da Imprensa Fado (instrumentalista) e, em 2004, durante a Grande Noite do Fado, realizada no Teatro S. Luiz, em Lisboa, recebeu o Prémio Carreira.



José Maria Nóbrega nasceu em 19 de novembro de 1926, em Alijó, Vila Real, onde passou a infância, segundo uma biografia do músico disponível na página do Museu do Fado.