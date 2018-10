Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu a fadista e atriz Mariema, criadora de "O Fado Mora em Lisboa"

Em 1964, estreou-se no teatro ABC, no Parque Mayer, como atração, na revista "É regar e por ao luar".

A fadista e atriz Mariema morreu no domingo à noite, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte da Casa do Artista, onde a atriz residia.



Mariema Mendes de Campos, que não gostava de revelar a data de nascimento, nasceu em Lisboa, no bairro de Campo de Ourique, e foi a criadora do tema "O Fado Mora em Lisboa".



Começou cedo a cantar a fado, sobretudo para os amigos, mas foi num dos restaurantes onde cantava para amigos que a fadista Deolinda Rodrigues a descobriu e que falou para que ela entrasse para o teatro, segundo refere Vítor Duarte Marceneiro, no seu blogue "Lisboa no Guiness".



As últimas atuações de Mariema passaram por programas de televisão, como a série "Conta-me como foi", e por participações em filmes como "Refrigerantes e Canções de Amor", de Luís Galvão Teles, "Axilas", de José Fonseca e Costa, e "Os Gatos Não Têm Vertigens", de António-Pedro Vasconcelos.