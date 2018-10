Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Odette Ferreira morre aos 93 anos

Investigadora foi pioneira na área de investigação sobre SIDA.

Por Francisca Genésio | 08:48

Odette Ferreira, pioneira na investigação da SIDA em Portugal, morreu este domingo aos 93 anos.



Considerada uma referência na área da virologia em Portugal, foi farmacêutica, professora universitária, investigadora e presidiu a Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA.



No início dos anos 80, altura em que pouco se sabia sobre o VIH/SIDA, a cientista avançou com os primeiros estudos, fazendo parte da equipa luso-francesa que identificou, pela primeira vez, o VIH do tipo 2 em doentes provenientes da Guiné-Bissau. Foi também a primeira farmacêutica a registar um laboratório em seu nome, sem ser médica.



Em 1986, passou a ser professora catedrática, altura em que estava à frente do Conselho Diretivo da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Odette Ferreira desenvolveu inúmeras iniciativas no âmbito da prevenção da Sida.



O projeto com mais impacto foi a troca de seringa nas farmácias, que contribuiu para reduzir a transmissão da Sida e de hepatites (B e C) entre toxicodependentes. Em 2013, recebeu o Prémio Nacional de Saúde.



Em fevereiro deste ano, foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública.



O corpo de Odette Ferreira encontra-se em câmara ardente, a partir das 19h00 desta segunda-feira, na Igreja do Campo Grande, em Lisboa.



O funeral realiza-se esta terça-feira, pelas 15h00. O corpo segue para o cemitério do Alto de São João.