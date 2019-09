Em 1976, Ric Ocasek (vocalista e compositor) fundou os The Cars com o amigo e baixista Benjamin Orr, em Cleveland (EUA).Em 1978, o álbum de estreia foi um estrondoso sucesso de vendas, devido a temas como ‘My Best Friend’s Girl’, ‘Just What I Need’ e ‘Good Times Roll’.Depois, a banda, influenciada pela corrente pós-punk New Wave, não voltou a vender tanto, mas ainda teve hits como ‘Let’s go’ e ‘Drive’.O artista morreu aos 75 anos.