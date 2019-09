Nasceu na Suíça mas foi para os EUA com 23 anos.É um dos fotógrafos mais importantes de sempre. O ator norte-americano Michael Rapaport considerou-o como o "Michael Jordan da fotografia".Para a história fica a obra-prima ‘The Americans’. Com prefácio de Jack Kerouac - um dos expoentes da Beat Generation - , é um livro de fotos a preto e branco de viagens que fez nos EUA nos anos 50 do séc. XX.Robert Frank morreu esta terça-feira aos 94 anos.