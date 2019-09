No currículo de Valerie Harper constam quatro Emmy e um Globo de Ouro. Atriz norte-americana nascida no estado de Nova Iorque, ficou conhecida em séries de TV na década de 70.Ganhou protagonismo em ‘The Mary Tyler Moore show’, de 1970 a 1977, o que lhe valeu um programa em que foi a figura principal, ‘Rhoda’, entre 1974 a 1978.Também participou em ‘Valerie’, já nos anos 80. Não resistiu a um cancro no cérebro detetado em 2013.