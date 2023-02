A ocorrência de várias situações de violência, em Coimbra, entre estudantes, levou à presença de três agentes da PSP na Escola Secundária Infanta Dona Maria para a realização de uma ação de sensibilização junto de 58 alunos do 8.º e 9.º anos.



“A PSP entende que estas ações são muito relevantes. Fazem parte do nosso dia a dia de intervenção nas escolas através do programa Escola Segura, que já conta com 30 anos de existência”, referiu a subcomissária Ana Pereira.









