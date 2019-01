Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bolsonaro liberaliza posse de armas no Brasil

Presidente assinou decreto que facilita acesso às armas para até 169,6 milhões de brasileiros.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 09:38

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro assinou esta terça-feira um decreto que facilita a posse de armas por civis, cumprindo assim aquela que foi uma das suas principais promessas eleitorais. "É uma medida para que o cidadão de bem possa ter paz dentro de casa", defendeu.



"Nós não podemos negar o que o povo quer. Como o povo soberanamente decidiu, eu, como presidente, para lhes garantir esse legítimo direito, vou usar esta arma", disse Bolsonaro, exibindo a caneta com que assinou o decreto, e mencionando um referendo realizado em 2005 em que a maioria defendeu a facilitação do acesso a armas. Mas ele ignorou dados recentes, como a sondagem feita há dias pelo Instituto Datafolha que indicou que 61% dos brasileiros são hoje contra a proliferação de armas, defendida por apenas 37%.



De acordo com o decreto assinado esta terça-feira, a posse de armas de fogo, até agora extremamente restringida, passa a ser permitida a pessoas sem cadastro que vivam em áreas rurais ou isoladas, donos de lojas, indústrias e similares, e a cidadãos residentes em regiões onde a taxa de homicídios seja igual ou superior a 10 mortes por 100 mil habitantes.



No limite, de acordo com estes critérios, a medida pode abranger até 169,6 milhões dos 208 milhões de brasileiros, cada um dos quais poderá ter até quatro armas.