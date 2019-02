Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cidade brasileira da "criança milagre" institui feriado municipal dedicado aos pastorinhos de Fátima

20 de fevereiro, data em que a Igreja assinala a festa litúrgica dos santos pastorinhos, será comemorado pela primeira vez o feriado.

A cidade natal da criança brasileira que permitiu a canonização de Francisco e Jacinta Marta criou um novo feriado municipal dedicado aos pastorinhos de Fátima, anunciou este domingo o Santuário.



A 20 de fevereiro, data em que a Igreja assinala a festa litúrgica dos santos pastorinhos, será comemorado pela primeira vez o feriado municipal do "Dia dos Pastorinhos Francisco e Jacinta Marto", em Juranda, município da Diocese de Campo Mourão, no estado brasileiro do Paraná.



Juranda é a terra natal de Lucas, a criança cujo milagre abriu caminho à canonização de Francisco e Jacinta Marto declarados santos a 13 de maio e 2017, em Fátima, pelo papa Francisco.



Segundo uma nota do gabinete de comunicação do Santuário de Fátima, a decisão de instituir o Dia dos Pastorinhos como feriado municipal foi aprovada pela Câmara Municipal e promulgada pela prefeita Municipal de Juranda, Leila Amadei, a 11 de fevereiro e tem efeitos imediatos.



"Fica instituído no Município de Juranda, o feriado municipal religioso do 'Dia dos Pastorinhos Francisco e Jacinta Marto', a ser comemorado no dia 20 de fevereiro. A data fica incluída no calendário Municipal de Eventos e Datas Comemorativas do Município de Juranda", lê-se na Lei nº 2.271/2019, assinada pela prefeita Leila Amadei.



Juranda é a cidade onde nasceu e reside Lucas, a criança de seis anos que ficou em coma depois de uma queda de uma altura aproximada de 6,5 metros.



A criança estava em casa dos avós, a brincar com uma irmã, quando caiu por acidente de uma janela, de cerca 6,5 metros de altura, sofrendo um grave traumatismo crânio-encefálico, com perda de massa encefálica.



Lucas ficou em coma e foi operado e, segundo os médicos, caso sobrevivesse, viveria em estado vegetativo ou, na melhor das hipóteses, com graves deficiências cognitivas.



Três dias após a queda, a criança recebeu alta, não sendo constatado qualquer dano neurológico ou cognitivo.



A 02 de fevereiro de 2007, uma equipa médica consultada pelo Vaticano deu parecer positivo unânime sobre o caso, como "cura inexplicável do ponto de vista científico".



No momento do acidente, o pai da criança invocou Nossa Senhora de Fátima e os dois pequenos beatos e os familiares e uma comunidade de religiosas de clausura rezaram com insistência, pedindo a intercessão dos Pastorinhos de Fátima.



Os dois irmãos foram beatificados pelo papa João Paulo II, em Fátima, em 13 de maio de 2000, mas a sua canonização estava dependente da aprovação, pelo papa, do "milagre" anunciado pela Santa Sé, a 23 de março.



Francisco e Jacinta morreram ainda crianças, poucos anos depois de, com a sua prima Lúcia de Jesus (1907-2005), terem estado na origem do fenómeno de Fátima, entre maio e outubro de 1917.



Depois de espalhar a notícia das "aparições", as crianças passaram a ser rodeadas pela atenção de curiosos, que lhes pediam, segundo vários relatos, para descrever o que viram ou que pedissem "a Nossa Senhora" para interceder por eles.