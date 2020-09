Imagens satélite indicam que Coreia do Norte prepara grande parada militar

A Coreia do Norte está a preparar uma grande parada militar em Pyongyang para assinalar os 75 anos do partido no poder, em outubro, indicam imagens captadas por satélites norte-americanos.

A confirmar-se, o desfile vai ser organizado numa altura em que se mantêm em vigor as medidas contra a propagação da pandemia de covid-19 no país.

As imagens foram fornecidas pela Maxar, uma companhia de satélites com sede no Colorado, Estados Unidos, e mostram milhares de pessoas em formação na Praça Kim Il Sung, em Pyongyang, a treinarem um desfile.

O aniversário do Partido dos Trabalhadores assinala-se no dia 10 de outubro.

A Coreia do Norte costuma exibir novos equipamentos militares nos desfiles que marcam as datas relacionadas com o regime.

Pyongyang insiste que o país não regista um único caso de covid-19, uma declaração muito contestada por especialistas internacionais.

Na segunda-feira, a agência de notícias da Coreia do Norte indicava que o país está a intensificar as medidas contra a crise sanitária.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un apelou à unidade dos 25 milhões de habitantes no sentido de enfrentarem as várias crises, incluindo a pandemia e os estragos provocados pela recente passagem de um tufão.

As sanções impostas pelos Estados Unidos também foram mencionadas.

Em relação à pandemia, a Coreia do Norte encerrou as fronteiras com a República Popular da China em janeiro, o que, segundo os economistas internacionais, vem prejudicar ainda mais a frágil economia norte-coreana.

Esta semana, o governo de Seul disse que a Coreia do Norte está a desenvolver os primeiros mísseis balísticos subaquáticos que devem ser testados no próximo ano.