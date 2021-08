Fogos põem milhares em fuga junto de Atenas

Dez mil casas ameaçadas



Turquia devastada



Uma nova vítima mortal foi este sábado encontrada numa zona devastada pelos incêndios que lavram na Grécia, num dia em que centenas de novos fogos deflagraram no país.Dos pelo menos 150 incêndios ontem ainda fora de controlo, os mais graves ardiam numa vasta zona a norte de Atenas e forçaram a evacuação de várias localidades, pondo em fuga milhares de residentes e de turistas.Depois da morte de um bombeiro voluntário de 38 anos, atingido por um poste elétrico, ontem foi encontrado sem vida o presidente da Câmara de Comércio de Atenas. O corpo de Konstantinos Michalos estava numa fábrica perto de um local atingido pelos fogos. Há ainda pelo menos 20 feridos confirmados.As outras maiores frentes de incêndios lavram na ilha de Eubeia e na região do Peloponeso, nomeadamente em Mani, Messénia e Olímpia, berço dos Jogos Olímpicos.O primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, fala de “verão de pesadelo” e garante que o seu governo tem como prioridade número um “proteger as vidas humanas”.O mais vasto incêndio que arde na Califórnia lavra numa área de quase 1800 km2 e ameaça cerca de dez mil habitações em Sierra Nevada. O fogo ‘Dixie’ é considerado o terceiro maior de sempre na Califórnia.Dez dias de fogos devastaram milhares de hectares de floresta na costa mediterrânica e do mar Egeu, matando oito pessoas e forçando milhares de outras a fugir. Em Mugla, nomeadamente nas estâncias turísticas de Marmaris e Bodrum, mais de 35 mil pessoas foram retiradas para local seguro.