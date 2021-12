Sismo de magnitude 6 na escala de Richter registado no Japão

Um sismo de magnitude 6 na escala de Richter abalou esta quinta-feira as ilhas Tokara, no sudoeste do Japão, sem que as autoridades emitissem um alerta de tsunami.

O sismo foi registado às 11h05 (02h05 em Lisboa), a uma profundidade de 20 quilómetros, com o epicentro localizado ao largo da ilha Akuseri, onde a intensidade foi de 5 (superior), na escala sísmica japonesa, com sete níveis, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.

Este é o abalo mais forte registado naquela ilha, onde vivem 60 pessoas, mas não causou feridos nem danos graves, segundo a cadeia pública de notícias NHK, citada pela agência Efe.