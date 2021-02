Sismo de 7.1 registado ao largo de Fukushima no Japão

Um sismo de 7,1 na Escala de Richter abalou este sábado a cidade de Fukushima, no Japão. O terramoto terá sido também sentido em Tóquio.De acordo com a "Bloomberg", as autoridades descartara, já possíveis alertas de tsunami.

O terramoto levou a cortes de energia nas regiões afetadas. As imagens captadas pelos internautas mostram o impacto do abalo, com móveis a abanarem e objetos a caírem.



Segundo o "RT", foi registado um abalo secundário de magnitude 4,9 foi registrado meia hora após o primeiro terramoto.

Em atualização