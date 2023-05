Basquetebolista Luka Doncic vai pagar funerais das vítimas do massacre em Belgrado

O basquetebolista esloveno Luka Doncic, da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), vai suportar os custos dos funerais das oito crianças e de um segurança assassinados esta quarta-feira numa escola de Belgrado.

O jogador do Dallas Mavericks irá também suportar os custos com o apoio psicológico aos sobreviventes, através da Fundação Luka Doncic, que existe para "melhorar a saúde e o bem-estar das crianças através do jogo", divulgou esta quinta-feira o jornalista desportivo norte-americano Adrian Wojnarowski.

Doncic, cujo pai é sérvio e tem família em Belgrado, manifestou através da rede social Telegram estar "arrasado" com o massacre perpetrado por um jovem de 13 anos, aluno da mesma escola.

"Estou arrasado com o trágico tiroteio numa escola na Sérvia e com a perda de vidas, inclusive de crianças inocentes. Os meus pensamentos estão com as famílias e toda a comunidade afetada por esta tragédia", sublinhou o basquetebolista.

"Belgrado, eu apoio-vos e estou com vocês nestes tempos difíceis. Através da Fundação Luka Doncic, estou a explorar formas de ajudar alunos, professores e famílias afetadas pelo tiroteio na Escola Primária Vladislav Ribnikar", acrescentou Doncic.

Na tragédia de quarta-feira, um jovem utilizou a pistola do seu pai no massacre, sendo que os dois foram detidos. O adolescente fazia-se transportar com outra pistola e quatro bombas incendiárias improvisadas ("cocktail molotov") na sua mochila.

O menor, que foi internado num centro psiquiátrico, tem 13 anos e não pode ser indiciado, uma vez que a idade mínima de responsabilidade criminal na Sérvia é de 14 anos.

Embora a polícia ainda não tenha apurado os motivos do ataque, os 'media' sérvios relataram que o agressor, descrito como um aluno exemplar, tinha tirado más notas à disciplina de História.

No ataque, que resultou na morte de nove pessoas, oito destas crianças, a professora daquela disciplina e outros seis alunos ficaram ainda feridos.

Centenas de pessoas, jovens e adultos, desfilaram esta quinta-feira em silêncio perto da escola no centro de Belgrado, onde ocorreu a tragédia, para colocar flores e acender velas em memória das vítimas.