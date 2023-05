Nove mortos em tiroteio em escola de Belgrado. Oito são crianças

Nove pessoas morreram, esta quarta-feira, num tiroteio numa escola em Belgrado, capital da Sérvia. As vítimas mortais são oito crianças e um segurança, avança a agência Tanjug, citada pela Reuters.O autor dos disparos trata-se de um jovem de 14 anos, aluno daquele estabelecimento de ensino, aponta a Reuters.O adolescente já foi detido pelas autoridades. Terá usado a arma do pai."Vi crianças a sair da escola a correr e a gritar. Os pais vieram, estavam em pânico. Mais tarde, ouvi três tiros", disse à televisão estatal RTS uma rapariga que frequenta uma escola secundária adjacente a Vladislav Ribnikar, citada pela agência de notícias.Segundo a Reuters, uma professora ficou feriada.A polícia local fechou os quarteirões em redor da escola devido à ocorrência. Foi aberta uma investigação para apurar o móbil do crime.