Um morto e quatro feridos em tiroteio numa escola secundária em Filadélfia nos EUA

Um jovem jogador de futebol americano foi morto e outros quatro ficaram feridos, esta terça-feira, num tiroteio na Escola Secundária de Roxborough, em Filadélfia, no estado norte americano da Pensilvânia, EUA.O incidente aconteceu por volta das 16h30 locais (21h30 em Portugal continental), no momento em que terminou um torneio de futebol americano entre três escolas da cidade.Segundo o jornal norte americano Sky News, as autoridades americanas referiram que os cinco jovens jogadores estavam a sair do campo quando os dois atiradores os atacaram. Uma das vítimas, jogador de 14 anos, foi baleado e acabou por morrer.Outras duas vítimas, também jogadores de futebol americano, de 14 e 17 anos, também foram atingidas a tiro e levadas para um hospital da área, em condições consideradas estáveis.A quinta vítima sofreu apenas ferimentos ligeiros.Até ao momento, a polícia americana não fez detenções.