Adolescente mata os pais a tiro e incendeia a casa com os corpos lá dentro

Éric Vaillant,





Valentin sofre da doença de Lyme, cujas manifestações dermatológicas são suscetíveis de evoluir para problemas crónicos em órgãos como o sistema nervoso central ou o coração, de acordo com o autarca de Châteauvilain, Daniel Gaude, citado pelo jornal francês Le Parisien.



Leia também Um morto e um ferido grave em confrontos com a polícia









Valentin sofre da doença de Lyme, cujas manifestações dermatológicas são suscetíveis de evoluir para problemas crónicos em órgãos como o sistema nervoso central ou o coração, de acordo com o autarca de Châteauvilain, Daniel Gaude, citado pelo jornal francês Le Parisien.

Um jovem de 15 anos matou os pais e incendiou a casa da família em Isère, França, a 26 de novembro. A polícia deteve o adolescente, Valentin, este sábado, avançou o jornal francês Le Figaro.Durante o primeiro interrogatório, o suspeito "confessou a responsabilidade pela morte dos pais", indicou este domingo o procurador de Grenoble,através de um comunicado.Valentin desapareceu após atear fogo à casa. As autoridades encontraram os corpos dos pais "quase totalmente carbonizados", com "ferimentos de arma de fogo no crânio e no tórax", detalhou o procurador