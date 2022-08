Um morto e um ferido grave em confrontos com a polícia

Um homem morreu e outro está em risco de vida depois de terem sido baleados por agentes da polícia, na noite desta quinta-feira, num subúrbio de Lyon, em França.



O incidente ocorreu por volta da meia-noite, no parque de estacionamento de um supermercado, quando a polícia investigava um veículo suspeito. "Os colegas pesquisaram a matrícula através da base de dados e perceberam que se tratava de um veículo dado como roubado", avançou fonte policial, ao jornal Le Figaro.





A situação rapidamente escalou quando o condutor "arrancou em alta velocidade e atingiu um agente da autoridade que foi atirado ao capô do veículo", revelou, ao jornal, o Ministério Público de Lyon. Para se proteger e deter o condutor, o agente utilizou a sua arma e, "para proteger o colega", um segundo agente também abriu fogo. O carro acabou por parar, ao embater num outro veículo.Os dois homens, de 20 e 26 anos, que seguiam no veículo em fuga, ficaram gravemente feridos. Os bombeiros foram chamados, mas o passageiro acabou por falecer no local. O motorista foi levado para o hospital, com um grave ferimento na cabeça, assim como o agente que foi atingido pela viatura, que sofreu ferimentos ligeiros nas pernas.

Os dois agentes que utilizaram as armas estão atualmente detidos sob custódia policial e o sindicato da polícia já se posicionou em defesa dos agentes, denunciando "a banalização da violência contra polícias, por indivíduos que não hesitam em atacar as vidas dos agentes da lei, por razões extremamente fúteis".

Na noite do passado dia 8 de Agosto, três agentes da polícia já tinham sido atropelados em Toulouse, por um jovem de 24 anos, que se recusou a cumprir ordem de paragem. Alguns dias antes, três outros agentes da polícia foram feridos em circunstâncias semelhantes.

O Le Figaro apurou, através de um relatório obtido, um aumento das recusas de obedecer a agentes da autoridade no país, tendo sido reportadas mais de 26.320 recusas a ordens, apenas no ano de 2021.