A esperança na ciência: Pacientes com cancro curados durante novo ensaio clínico nos EUA

do cólon e do reto. O 'Dostarlimab', um medicamento que atua através da imunoterapia e é usado atualmente para tratar o cancro do útero, foi usado num pequeno ensaio clínico norte-americano e provou ser capaz de colocar os dois cancros em remissão.



Os pacientes fizeram a medicação de três em três semanas durante seis meses e, posteriormente, seriam sujeitos a cirurgias e quimioterapia. No entanto, depois de realizados vários exames, os médicos detetaram que os tumores malignos tinham desaparecido. Dois anos depois, os pacientes continuam saudáveis. Este estudo foi agora publicado na New England Journal of Medicine.





O medicamento não só se mostrou eficaz no tratamento do cancro, como não causou efeitos secundários nos 12 pacientes participantes do estudo. Ainda assim, especialistas afirmam que a investigação foi demasiado pequena para conseguir determinar com exatidão os efeitos secundários que poderão ser despoletados pelo medicamento.



Leia também A importância de detetar um tumor atempadamente

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova Iorque.O medicamento não só se mostrou eficaz no tratamento do cancro, como não causou efeitos secundários nos 12 pacientes participantes do estudo. Ainda assim, especialistas afirmam que a investigação foi demasiado pequena para conseguir determinar com exatidão os efeitos secundários que poderão ser despoletados pelo medicamento.

Um medicamento, administrado durante seis meses, conseguiu curar 12 pacientes diagnosticados com cancro"Esta é a primeira vez, desde que o cancro foi descoberto, que algo do género acontece", disse ao The New York Times Luis Diaz, um dos investigadores e oncologista no