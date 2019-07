Conheça a história de Álex, protagonista da foto que marcou um festival de heavy metal

"Um companheiro fez um gesto, voltei-me e não pensei muito: vi o Álex, subi à vedação e disparei. Foi uma reação automática", conta ao jornal espanhol El Confidencial Dani Cruz, o fotógrafo oficial do festival Resurrection Fest que neste fim de semana captou uma das imagens mais emocionantes da época de festivais em Espanha.



Álex Domínguez, jovem estudante de Direito com mobilidade reduzida, era só mais um metaleiro na 14.ª edição do Resurrection Fest, que teve lugar na localidade de Viveiro, na Galiza. Durante o concerto dos Arch Enemy, Álex pediu às pessoas à sua volta se poderiam levantá-lo para que pudesse viver o concerto de forma mais intensa, e elas assim fizeram.













Nesse momento a euforia do fã na cadeira de rodas coincidiu a com do fotógrafo. "Falei logo com em ele para o cumprimentar e pedir o email para lhe enviar a foto", conta Dani Cruz. "Álex disse-me que gostou da foto e que queria fazer o mesmo no concerto dos Lamb of God e que também o fez com os Tivium.



Mas foi durante a atuação dos Arch Enemy que Álex Dominguez mais se aproximou do palco, o que coincidiu com o período em que os fotojornalistas estavam autorizados a estar no fosso à frente do palco para fotografar as bandas.



Na verdade não é invulgar o que Álex fez, pedir ao público que o elevasse na sua cadeira de rodas para que pudesse ver melhor o concerto e aproximar-se do palco. Nem se é uma prática limitada a concertos de rock ou heavy metal, como se pode ver neste vídeo que capta o momento em que o dj Steve Aoki atira uma tarte para o público (algo que costuma fazer) e acerta num fã em cadeira de rodas: