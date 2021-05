Thales Bretas, partilhou esta quarta-feira no Instagram o sofrimento que sente após a morte do amado.O popular ator e humorista brasileiro Paulo Gustavo morreu na terça-feira , aos 42 anos, por complicações devido à Covid-19, após ter ficado internado durante várias semanas.Thales Bretas despediu-se do marido nas redes sociais, numa publicação onde declara o seu amor eterno por Paulo."Ainda é muito difícil processar tudo o que aconteceu nos últimos dias... A nossa caminhada tinha tudo para ser longa!", começa por escrever, lembrando que foi feliz ao lado do companheiro.Thales continua a recordar o legado do marido: "Uma estrela que brilhou muito aqui na Terra, e vai brilhar ainda mais no céu, olhando pela nossa família sempre!!! Eu amo-te tanto... e sempre te amarei, para o resto da minha vida! Não consigo escrever um centésimo do quanto foste e és importante para mim e para o mundo. E continuarás a ser, eternamente...", pode ler-se na publicação que comoveu os fãs."O Brasil está de mãos dadas contigo. Os meus sentimentos", escreveu um internauta."Os meus sentimentos, que Deus conforte o teu coração e te dê forças para seguir em frente. O vosso legado são os vossos filhos. Que a luz e alegria do Paulo Gustavo te guie nesta jornada. Força. Um forte abraço", comentou outro fã.