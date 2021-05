Ator e humorista brasileiro Paulo Gustavo morre aos 42 anos

O popular ator e humorista brasileiro Paulo Gustavo morreu na terça-feira, aos 42 anos, por complicações devido à covid-19, após ter ficado internado durante várias semanas, disseram familiares.

No domingo passado, o comediante, internado desde 13 de março, sofreu uma embolia pulmonar e, nesta terça-feira, os médicos informaram que o estado de saúde "era irreversível".

Com uma trajetória de sucesso no teatro, na televisão e no cinema do Brasil, Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros começou a ganhar visibilidade, aos 26 anos, em 2004, ao participar no elenco da peça "Surto", na qual interpretou, pela primeira vez, a famosa personagem "Dona Hermínia", que se tornou num marco na carreira e foi inspirada na mãe do ator.