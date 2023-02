A nova obra de Bansky alerta para a violência doméstica no dia dos Namorados

Não é a primeira vez que Banksy marca o Dia dos Namorados - em 2020, criou uma obra de uma rapariga com um balão, em Barton Hill, Bristol, Inglaterra. Leia também Igreja apela para que jovens vivam a sexualidade sem queimar etapas

O trabalho do artista consiste sobretudo uma crítica social e política, sempre com um toque de ironia.

Uma nova obra de arte do artista britânico Banksy apareceu esta terça-feira 14 de fevereiro, Dia de São Valentim e dos Namorados, numa parede em Margate, Kent, Inglaterra. A confirmação da autenticidade foi feita pelo misterioso artista no seu Instagram.A nova obra intitulada "Valentine's day mascara", (Maquilhagem de Dia dos Namorados, em português), mostra uma mulher vestida com roupas e luvas de limpeza de estilo 1950, aparentemente a empurrar alguém - presumivelmente o seu marido - para dentro de um congelador. Tudo o que se pode ver é as suas pernas a sair da ponta, de acordo com o BristolLive.Obra de arte do misterioso artista britânico chama a atenção para a violência contra as mulheres no dia dedicado ao amor.