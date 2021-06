A pergunta que Elon Musk faz que coloca os entrevistados a coçar a cabeça

Durante as entrevistas de recrutamento para a empresa de exploração espacial Space X, o CEO Elon Musk, de 49 anos, propõe um enigma para os entrevistados responderem.

A questão tem dado que falar nas redes sociais pelas diferentes possibilidades de resposta. De acordo com a biografia autorizada feita por Ashlee Vance, a pergunta serve para "colocar as pessoas no local e ver do que elas são realmente feitas".

A questão foi revelada na rede social TikTok pelo engenheiro mecânico @pinkpencilmath e deixou os internautas perplexos:

"Você está na superfície da Terra. Caminha uma milha para sul, uma milha para oeste e um para o norte. Você termina exatamente onde começou. Onde você está?"

Rapidamente na caixa de comentários vários utilizadores tentaram responder a esta pergunta. Alguns de forma irónica, dizendo "estou aqui na entrevista", "na sua cabeça: porque esta pergunta nega a teoria da relatividade" ou ainda "em minha casa porque ele não me vai contratar".

No entanto, alguns esforçaram-se para responder e chegaram a conclusões como "Polo Norte, mas em qualquer lugar numa milha para norte de um lugar perto do Polo Sul, onde você pode encontrar uma direção oeste-leste", ou "se você está parado na superfície da terra, então, se caminhar três milhas para um lado diferente e voltar onde começou, é o Polo Norte", e ainda "uma milha a oeste de onde começou".

A resposta para este enigma é dupla- a primeira, na qual a maioria dos engenheiros responde de forma correta, é o Polo Norte.

Mas, para adicionar pressão nos candidatos, Musk questiona "onde mais você poderia estar?".

O biografo revela a chave deste enigma- "a outra resposta é um sítio próximo do Polo Sul, onde, se caminhar uma milha para sul, a circunferência da Terra passa a ser de uma milha", explica.

Acrescenta ainda que o objetivo da pergunta não é dar a resposta certa, mas sim acompanhar o processo de raciocínio do candidato.