Acácia Maior: "A nossa música é sentir Cabo Verde"

A banda Acácia Maior transporta a música tradicional cabo-verdiana para os ritmos do reggae. Luís Firmino e Henrique Silva levaram a banda a atuar no Atlantic Music Expo na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, em Cabo Verde, local de inspiração da banda.

"A nossa música é sentir Cabo Verde. O sentimento está todo cá (em Cabo Verde). Nas vivências, naquilo que passámos aqui. Claro que há muita influência do que vivemos em Portugal, em Lisboa, mas a base vem toda das nossas vivências cabo-verdianas", diz Henrique Silva.





"A música cabo-verdiana sempre teve um espaço importante na noite lisboeta. Ainda bem que está a crescer, a ganhar outra dimensão, a chegar a outros palcos e festivais. Já não era sem tempo", remata o músico.

Luís Firmino refere que o concerto no Mindelo saiu melhor do que a encomenda: "Vimos aquela rua cheia de gente. Acho que nunca tínhamos feito um concerto com tanta gente."



"Foi marcante por ter tanta gente, por ser aqui e ver as pessoas a cantar as músicas. Principalmente o ‘Catá Bórre’, que o pessoal já conhece bem. Fomos muito bem recebidos, estamos mesmo contentes e felizes", realça.

No palco com os Acácia Maior estiveram Lula's (Cachupa Psicadélica), Débora Paris e Eliana Rosa. A banda faz a música e sente a quem é que esta melhor se adequa. Então, entra em contacto com o cantor para determinado tema. "Temos tido sorte, eles aceitam. O pessoal gosta de estar a navegar com a gente", diz Luís.

O objetivo da banda é lançar o primeiro álbum, em fase final de produção e masterização, antes do fim do ano e começar a correr o mundo a apresentá-lo. Além dos cantores que estiveram em palco com os Acácia Maior no Mindelo, o novo disco contará com outras colaborações. Danilo Lopes da Silva, Mónica Landim, e um outro convidado, "um nome grande da música de Cabo Verde", que preferem manter em segredo.



"Vai ser uma surpresa, estamos super-orgulhosos e até emocionados de o ter no nosso álbum", conclui Henrique.