Os sintomas que revelam uma possível infeção pela Covid-19 multiplicam-se e são várias as complicações associadas à doença que afetam atualmente milhões de pessoas no mundo.



Há alguns sinais que revelam que poderá ter estado com Covid-19. A Mayo Clinic revela, então, cinco sinais a que deve estar atento/a.

Falta de ar ou dispneia

A clínica sugere que o SARS-CoV-2 pode causar danos nas pequenas bolsas de ar nos pulmões, o que pode resultar em problemas respiratórios a longo prazo.

Fadiga

O cansaço dos pacientes com Covid é muito diferente do habitual. Física e mentalmente, a fadiga relacionada à Covid-19 tem impacto significativo na realização das tarefas mais básicas do dia-a-dia.

Dor ou ardor no peito

Os doentes afetados pelo coronavírus podem sofrer pontadas ou sensação de ardor na zona do peito. A Mayo Clinic explica que esse fenómeno ocorre devido à inflamação provocada nas paredes do peito pela infeção do SARS-CoV-2.

Perda de olfato e/ou paladar

A perda de olfato e de paladar é um dos sintomas mais comuns da Covid-19. Há mesmo indivíduos que recuperam da infeção mas não recuperam na totalidade os sentidos.

Confusão mental

Muitos pacientes com Covid-19 reportaram sintomas neurológicos como a confusão mental, a perda de memória e a privação do sono.

O aparecimento e propagação da nova variante de Covid-19 está a deixar o Mundo em estado de alerta.



O Centro de Prevenção de Controlo e Doenças (CDC), nos EUA, recomenda que as pessoas que desenvolvam determinados sintomas procurem um médico uma vez que pdoem ficar com sequelas graves.



Embora a nova estirpe tenha surgido no Reino Unido, em poucos meses já atingiu pessoas em vários países do mundo.