Acusação de violação de Mayorga contra Cristiano Ronaldo foi retirada

O processo de acusação de violação que Mayorga levou a cabo contra Cristiano Ronaldo foi retirado, segundo avança a agência Bloomberg.

Desistência da queixa chegou ao tribunal estadual do Nevada, em Las Vegas, no passado mês de maio.

Não há ainda informações relativamente a um possível acordo alcançado entre ambas as partes.



Depois de ter ‘rasgado’ o acordo feito com CR7 em 2010 (um ano após o caso), em que se comprometia a abafar o assunto a troco de 324 mil euros, a ex-modelo levou a cabo a queixa de violação que só agora parece ter tido fim.



Mayorga dizia ter sido forçada a ter sexo anal com Cristiano Ronaldo, depois de o ter conhecido numa discoteca.



Cristiano Ronaldo sempre negou publicamente a alegada violação.