Acusado de homicídio involuntário condutor que atropelou mortalmente oito pessoas no Texas

George Alvarez, o condutor que atropelou mortalmente oito pessoas em Brownsville, no Texas, foi acusado de homicídio involuntário das oito vítimas do acidente que ocorreu no domingo.O homem de 34 anos passou um semáforo com sinal vermelho e perdeu controlo do veículo, antes de atingir 18 pessoas que esperavam pelo autocarro perto de um centro de acolhimento de migrantes. A localidade onde ocorreu o acidente fica perto da fronteira com o México.O condutor terá tentado escapar do local, mas foi parado por vários populares presentes. As autoridades esperam o resultado dos testes realizados ao detido, para saber se conduzia sob o efeito de drogas ou álcool, informa a Reuters.Felix Sauceda, chefe da polícia de Brownsville admite que não foi descartada a hipótese de se tratar de um acidente intencional.As vítimas ainda estão a ser identificadas, mas sabe-se que algumas tinham nacionalidade venezuelana. O governo da Venezuela pediu que fosse aberta uma investigação para saber se o crime tinha motivação de ódio ou xenofobia.