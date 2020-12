Acusados do massacre à redação do jornal satírico Charlie Hebdo dados como culpados

O julgamento decorreu nos últimos três meses em plena pandemia. De acordo com o Washington Post, dos 14 réus, três foram julgados à revelia e cinco foram poupados da acusação de cumplicidade terrorista, tendo sido apenas condenados por envolvimento em conspiração criminosa.



Para além do ataque ao jornal "Charlie Hebdo" levado a cabo pelos irmãos Kouachi e no qual morreram 12 pessoas, os ataques perpetrados por Amedy Coulibaly provocaram a morte de uma polícia em Montrouge, nos arredores da capital, e a morte de outras quatro pessoas num supermercado judeu. No total, morreram 17 pessoas.



Professor decapitado às mãos de militante islâmico

A morte do professor Samuel Paty foi o mais recente ataque realizado por um militante islâmico, a 16 de outubro, nos arredores de Paris. Na origem do crime esteve a exibição de caricaturas, por parte do docente, durante uma aula sobre liberdade de expressão. De acordo com as informações recolhidas pela investigação, Samuel terá dado a escolher aos alunos a possibilidade de verem ou não os cartoons referentes ao profeta Maomé.



A 29 de outubro, um homem, munido de uma faca, matou três pessoas numa igreja em Nice, França.



Charlie Hebdo republica caricaturas de Maomé antes de julgamento

O jornal francês republicou as caricaturas de Maomé no dia em que arrancou o julgamento, em setembro.

"Nós não dormiremos nunca. Nós nunca renunciaremos", justificou o diretor do jornal satírico, Riss, neste número especial.