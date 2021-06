Adeptos ingleses aconselhados a cumprirem isolamento após final da Liga dos Campeões no Porto

O Reino Unido avalia novamente esta quinta-feira a lista de países de risco da propagação da Covid-19, com Portugal em perigo de ser retirado da lista verde.



Centenas de adeptos do Chelsea foram obrigados ao isolamento depois de terem estado no final da Liga dos Campeões no passado fim de semana, no Porto.







Mais de 16 mil adeptos marcaram presença na cidade Invicta, em muitos casos sem cumprirem as medidas sanitárias, nomeadamente o uso de máscara e a distância social.



Os países que sejam adicionados à lista vermelha terão de cumprir quarentena em hotéis.