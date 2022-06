Adereço utilizado em "Edward Mãos de Tesoura" vendido por mais de 76 mil euros

A mão de tesoura que Johnny Depp utilizou no filme "Edward Mãos de Tesoura" foi leiloada por mais de 76 mil euros. O leilão, anunciado pela empresa Propstore, iniciou-se na passada terça-feira.De acordo com o TMZ, numa fase inicial, o lance foi projetado entre os 30 mil e os 50 mil euros. No entanto, após a vitória do ator em tribunal, a mão de tesoura acabou por ser vendida por uma quantia superior.A mota que Johnny Depp utilizou no filme "Cry Baby" também irá ser leiloada com um lance inicial no valor de mais de 200 mil euros.