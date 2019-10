Administração de Trump impede audição de embaixador sobre impeachment

A administração de Donald Trump bloqueou o testemunho do embaixador dos Estados Unidos junto da União Europeia, pedido no âmbito do procedimento de impeachment (destituição) do presidente dos Estados Unidos.

Gordon Sondland ia testemunhar na Câmara dos Representantes. Depois de ter financiado a campanha de Trump, tornou-se diplomata em julho deste ano. Deveria reunir-se com os membros do comité de impeachment, liderado por democratas, na manhã de terça-feira. O objetivo era discutir o seu papel quanto aos esforços de Trump para que a Ucrânia investigasse o antigo vice-presidente Joe Biden – candidato democrata às presidenciais de 2020.

Sondland tinha concordado com o depoimento, mesmo sem ser intimado. Mas o seu advogado indicou que foram levantados problemas "pelo Departamento de Estado" que serão resolvidos "prontamente". "Ele permanece disponível para testemunhar, quando lhe for permitido", indicou num comunicado o advogado de Sondland, Robert Luskin.

Os procedimentos de impeachment foram acionados depois de um denunciante ter alegado que Trump usou ajuda financeira militar para que o presidente da Ucrânia investigasse Biden e o seu filho, Hunter Biden.

Gordon Sondland era considerado uma testemunha-chave.