Adolescente americano diz ser o primeiro a acabar o jogo Tetris

Um adolescente de 13 anos de Oklahoma, Estados Unidos da América, pode ter sido o primeiro jogador a vencer o Tetris, o clássico jogo da Nintendo, 34 anos depois do seu lançamento.O jovem, Willis Gibson, publicou um vídeo no seu canal de Youtube do momento em que chega ao nível 157, o que fez com que o jogo travasse. No vídeo é possível ouvir-se o rapaz a dizer "Vou desmair, não sinto os dedos.".Willis, demorou 38 minutos a vencer o jogo. O adolescente joga desde os 11 anos e já participou em vários torneios de videojogos.Até alguns anos atrás, as pessoas acreditavam que só era possível chegar ao nível 29. Em 2010, o jogador profissional, Thor Aackerlund, conseguiu chegar ao nível 30, ao usar uma técnica chamada hypertapping, que consiste em vibrar os dedos de uma forma que move o controlador mais rápido do que a velocidade do jogo.Mas até ao mês passado, apenas a inteligência artificial tinha sido capaz de travar o jogo.O videojogo - no qual o objetivo é organizar blocos em linhas horizontais em velocidades crescentes - foi criado em 1984 por um engenheiro soviético e ganhou fama depois de se estrear na Nintendo e na consola portátil Game Boy da Nintendo, em 1989.Atualmente, o jogo está disponível em várias consolas e plataformas, incluindo os telemóveis.