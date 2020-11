"Adoro-te mãe": Bunny, a cadela que fala e que já se tornou viral no TikTok

Se passa algum tempo na rede social TikTok é provável que já se tenha deparado com a cadela que fala, Bunny, na For You Page. Há muitos vídeos de animais na aplicação mas esta cadela destaca-se por comunicar através de botões com a sua dona.A cadela não fala literalmente mas parece comunicar, ao interagir intencionalmente com botões que emitem palavras e expressam os seus desejos e necessidades. Os tiktoks tornaram-se virais e a conta de @What_about_bunny já tem mais de cinco milhões de seguidores.Tudo começou quando Alexis Devine trouxe Bunny para casa, no verão de 2019, e lhe deu um botão que emitia a palavra "exterior", para testar como a cadela interagia com ele. Bunny começou a usar o botão regularmente e Alexis acrescentou mais botões. Um a um, a cadela foi aprendendo o que cada palavra significava, pois a dona respondia aos seus pedidos. Se Bunny pressionasse o botão 'água', Alexis enchia a sua taça, por exemplo.Os tiktokers ficam incrédulos com algumas das coisas que Bunny comunica hoje em dia. Num dos vídeos a cadela pressiona o botão 'cocó' para informar a dona da sua necessidade. Segundos mais tarde, Bunny pressiona os botões 'fiz' e 'cocó', e Alexis responde-lhe: "Sim, foste fazer cocó!"Um outro tiktok que derreteu os fãs de Bunny, é um vídeo onde a cadela aparece a pressionar os botões 'adoro-te mãe'.Bunny está inscrita num estudo na Universidade de California, que pretende descobrir se os cães conseguem mesmo comunicar usando estes botões que emitem som, e como.Siga ono Instagram: