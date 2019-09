Agatha Félix, a menina de oito anos cuja morte está a revoltar o Brasil

Agatha Félix estava dentro de uma carrinha de passageiros com a mãe a entrar no Complexo do Alemão, favela onde vivia, quando foi atingida com um tiro pelas costas. Tinha oito anos e morreu no hospital. A sua morte está a revoltar os brasileiros: suspeita-se que a autora do disparo mortal é uma agente da Polícia Militar.

Tudo aconteceu sexta-feira à noite na comunidade do Rio de Janeiro. Quando a chamada Kombi entrava no Complexo do Alemão, uma bala atingiu Agatha, cuja mãe tinha acabado de a tirar do colo e de a sentar ao seu lado.

Segundo uma testemunha, uma agente da Unidade de Polícia Pacificadora da Polícia Militar disparou ao tentar acertar num motociclista que desrespeitou uma ordem de paragem. "A polícia queria acertar num motociclista que passava perto. Temos polícias mal preparados na rua e é isso que acontece. A mãe estava com a Agatha ao colo, mas, no momento do tiro, tinha acabado de colocá-la ao lado dela", contou uma testemunha ao site Globo.

A Polícia Militar alega que a agente tinha sido alvo de um tiroteio, e que vai averiguar o que aconteceu.

A imprensa brasileira detalha que a família recusou ajuda financeira para o funeral da Polícia Militar. O avô de Agatha, Ailton Félix, mostrou a sua revolta: "Quem tem que dar informações é quem deu o tiro nela. Matou uma inocente, uma garota inteligente, estudiosa, obediente, de futuro. Cadê os policiais que fizeram isso? A voz deles é a arma. Não é a família do governador ou do prefeito ou dos policiais que estão chorando, é a minha. Amanhã eles vão pedir desculpas, mas isso não vai trazer minha neta de volta."





"Foi a filha de um trabalhador, tá? Minha neta fala inglês, tem aula de balé, tem aula de tudo. Ela é estudiosa. O polícia atirou em quem? Foi em traficante? Foi na filha dele? Não! Foi na minha neta. Agora tá aí, perdi minha neta. Não era pra perder, nem eu nem ninguém." pic.twitter.com/txewse4I0f — Quebrando o Tabu (@QuebrandoOTabu) September 22, 2019

Vanessa, a mãe de Agatha, teve que sair do hospital em cadeira de rodas devido ao choque do que aconteceu à filha.

De acordo com a plataforma de dados Fogo Cruzado, Agatha é a 16.ª criança vítima de violência armada na área do Grande Rio de Janeiro e a quinta que morre com um tiro em 2019.