A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) foi alvo de um ataque informático.O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo próprio regulador de medicamentos da União Europeia. Não é ainda certa a data do ataque.A Agência lançou já uma investigação, em cooperação com as autoridades policiais e outras entidades relevantes.O ataque acontece em pleno período de validação das vacinas contra a Covid-19.