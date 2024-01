Agricultores descontentes cercam Paris

Centenas de tratores, camiões e máquinas agrícolas bloquearam esta segunda-feira os principais acessos a Paris em protesto contra as crescentes dificuldades do setor agrícola, que se diz "asfixiado" pela queda dos preços, pela burocracia, pela concorrência estrangeira e pelas cada vez mais apertadas regulamentações europeias e ambientais.

O ‘cerco’ à capital francesa, que poderá durar vários dias, é o culminar de várias semanas de protestos por toda a França e também noutros países europeus, incluindo a Bélgica, a Alemanha e a Polónia. O Governo do Presidente Emmanuel Macron prometeu no fim de semana aliviar as regulações ambientais e cancelar a planeada redução dos subsídios ao combustível agrícola, mas isso não chegou para demover os manifestantes, que bloquearam as oito principais autoestradas de acesso à capital francesa. O protesto decorreu de forma pacífica, mas mais de 15 mil polícias foram mobilizados para dissuadir atos violentos, incluindo a ameaça de um sindicato de bloquear o mercado de Rungis, que abastece grande parte da cidade.

Esta segunda-feira à tarde, o Governo prometeu anunciar novas medidas de alívio ao setor "nas próximas 48 horas", e o próprio Presidente Macron prometeu defender em Bruxelas a redução da regulamentação agrícola, incluindo a polémica obrigatoriedade de reservar 4% dos terrenos agrícolas para o pousio, que é uma das principais contestações dos agricultores.