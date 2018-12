Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agricultores em França ameaçam com protestos na próxima semana

Camionistas, conhecidos por "coletes amarelos", já haviam protestado, causando destruição no país.

12:52

O sindicato agrícola de França ameaça dar início a protestos na próxima semana, um dia depois do primeiro-ministro francês Edouard Philippe anunciar a suspensão do aumento dos impostos de combustível que deu início ao protesto dos "coletes amarelos".



Na semana passada, os camionistas, conhecidos por "coletes amarelos", já haviam protestado, fazendo mortos, 133 feridos e deixando rasto de destruição em todo o país.



Recorde-se que o recuo do primeiro-ministro não convenceu os "coletes amarelos", que prometem continuar com os protestos até à anulação dos aumentos.