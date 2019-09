Airbnb procura voluntários para ir à Antártida...com tudo pago

A plataforma de arrendamento Airbnb está à procura de cinco voluntários para ir à Antártida, com todas as despesas pagas. Esta viagem, que decorrerá nos meses de novembro/dezembro deste ano, é o novo programa de Período Sabático da plataforma de arrendamento em parceria com a Ocean Conservancy.Os escolhidos vão viajar até ao continente mais remoto do mundo a fim de realizar pesquisas científicas, e desta forma contribuir para a compreensão do impacto ambiental da ação humana na Terra.As candidaturas estão abertas a qualquer pessoa, não sendo necessária nenhuma formação específica, exigindo-se apenas um "espiríto aventureiro, paixão pelo meio ambiente e vontade de se inscrever".Esta jornada será liderada pela cientista Kistie Jones-William, que garante que a expedição será um "trabalho árduo, em condições rigorosas de Inverno". "Procuramos pessoas apaixonadas, com um grande sentido de cidadania global e empolgados por poderem fazer parte da equipa".Os candidatos escolhidos irão fazer uma primeira paragem em Punta Arenas, no Chile, onde será realizado um treino que inclui um curso de glaciologia (ciência que estudo os glaciares) e vários trabalhos de laboratório.Daí partirão para o "continente gelado" e o trabalho consistirá em reunir amostras de neve para perceber de que forma os microplásticos chegaram à Antártida, e desta forma deduzir com precisão a distância que o lixo 'percorre'. Claro está que os viajantes terão ainda tempo para explorar a beleza de alguns locais do pólo sul.No regresso voltarão ao Chile onde darão continuidade aos estudos sobre a temática do aquecimento global. No final, os cinco voluntários tornar-se-ão embaixadores da proteção dos oceanos.As inscrições terminam no dia 8 de outubro. Os candidatos deverão ter mais de 18 anos e ser fluentes em inglês. Os escolhidos serão anunciados no dia 30 do mesmo mês.