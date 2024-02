Alegado ataque dos rebeldes Houthis do Iémen danifica navio no Golfo de Aden

Os rebeldes Huthis do Iémen lançaram no domingo um ataque que danificou um navio que viajava no estreito que liga o Golfo de Aden ao mar Vermelho, disse esta segunda-feira o exército do Reino Unido.

Um navio com bandeira de Belize relatou ter sofrido danos no Estreito de Bab el-Mandeb após "uma explosão nas proximidades do navio", referiu a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

De acordo com o centro, que está sob a tutela do exército britânicos, a tripulação do navio não sofreu ferimentos no incidente, que ocorreu por volta das 20h00 (17h00 em Lisboa), a cerca de 64 quilómetros a sul da cidade de Moka.