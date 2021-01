Alemanha barra entrada a viajantes de cinco países devido à Covid-19. Portugal é um deles

Portugal é um dos cinco países mais afetados pela pandemia de Covid-19 cujos cidadãos vão ficar, a partir deste sábado, proibidos de entrar na Alemanha, indicou esta sexta-feira o governo alemão.A decisão, que numa primeira fase vigorará até 17 de fevereiro, obriga ao encerramento das fronteiras terrestres, marítimas e aéreas a viajantes oriundos de Portugal, Reino Unido, Irlanda, Brasil e África do Sul, cinco países fortemente assolados pela pandemia do novo coronavírus. A medida foi tomada, segundo Berlim, para "proteger a população" e "limitar a propagação das novas estirpes", lê-se num documento do Ministério da Saúde alemão.As restrições incluem, porém, várias exceções, nomeadamente para os alemães que vivam nos países a que diz respeito a nova decisão e para os residentes portugueses, britânicos, irlandeses, brasileiros e sul-africanos que morem na Alemanha, bem como os passageiros em trânsito ou ainda a circulação de mercadorias.Entre as exceções figuram igualmente os transportes por razões de saúde.