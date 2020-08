Alemanha vai obrigar donos a passear cães pelo menos duas vezes por dia

O Ministério da Agricultura alemão vai impor uma nova lei, que prevê que os cães sejam passeados pelos donos pelo menos duas vezes por dia. De acordo com a "Hundeverordnungou", "Lei dos Cães" em português, os proprietários dos cães devem levá-los a passear durante pelo menos uma hora em cada uma das vezes.



Klöckner referiu que a decisão foi baseada em novas descobertas científicas que provam que os cães precisam de uma "atividade suficiente e contacto com os estímulos ambientais", incluindo outros animais, a natureza e as pessoas. Prender cães com uma corrente ou trela por longos períodos também será completamente proibido. Além disso, os donos não poderão deixar os cães sozinhos em casa o dia todo e uma pessoa será obrigada a cuidar do seu cão "várias vezes ao dia".

A ministra da agricultura alemã, Julia Klöckner, referiu que "os cães não são brinquedos fofinhos. Eles também têm necessidades próprias, que precisam de ser tidas em conta".

A questão principal é como verificar se a medida estará a ser ou não cumprida, já que 19% das famílias germânicas têm cães. A dúvida já foi, entretanto, esclarecida pela porta-voz do Ministério da Agricultura, que disse que são as autoridades de cada um dos 16 Estados da Alemanha que serão responsáveis por fazer cumprir a lei.

Porém, as opiniões dividem-se e algumas vêm precisamente do partido de Klöckner, a União Democrata-Cristã. Saskia Ludwig, deputada do mesmo partido, disse que a onda de calor atual não é benéfica para os cães.

SELBSTANZEIGE: Ich gehe mit meinem Rhodesian Ridgeback bei 32

Grad nicht zwei Runden Gassi in #Potsdam, sondern nehme eine erfrischende Abkühlung in der Havel! ?? @drumheadberlin @CaladesiRR https://t.co/STSFuybao8 — Saskia Ludwig (@SaskiaLudwig17) August 17, 2020

Novos dados sugerem que 9,4 milhões de canídeos da Alemanha não estão a ter o exercício necessário nem a ser estimulados o suficiente. A lei deverá ser implementada no próximo ano.