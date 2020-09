Um português de 29 anos foi esfaqueado até à morte, na noite de sábado, num restaurante em Morges, no cantão de Vaud, Suíça. O agressor fugiu do local e está a ser procurado pelas autoridades suíças. Segundo um porta-voz da polícia do Cantão de Vaud, o ataque teve lugar por volta das 21h20, num restaurante de kebab perto da estação de comboios de Morges.

A vítima estaria a jantar com amigos quando foi atacada, desconhecendo-se os motivos da agressão.