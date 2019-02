Tiroteio mata cinco pessoas e fere seis polícias nos arredores de Chicago nos EUA

Gary Martin, de 45 anos, foi identificado como o atirador do ataque e foi abatido.

15.02.19

Great job by law enforcement in Aurora, Illinois. Heartfelt condolences to all of the victims and their families. America is with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2019

Um tiroteio numa fábrica numa zona industrial perto de Chicado, nos Estados Unidos, matou cinco pessoas e feriu, pelo menos, seis polícias esta sexta-feira. Segundo o canal televisivo CNN, o atirador é uma das cinco pessoas que morreram neste ataque.A polícia identificou-o como Gary Martin, de 45 anos, alegadamente um trabalhador na empresa onde o tiroteio ocorreu. As motivações do atacante não foram, até às 00h10 desta sexta-feira, determinadasDe acordo com a cadeia de televisão Fox News, a polícia a pediu o envio do "máximo de ambulâncias" para a zona onde, segundo a mesma fonte, estava a ocorrer o ataque. Os polícias feridos encontram-se hospitalizados. Há ainda um sexto polícia a receber tratamento após ter sido esfaqueado na sequência do tiroteio.18 escolas foram encerradas "para segurança dos alunos" e as autoridades pediram às pessoas que se mantivessem em casa até ordem em contrário.Para o local foi mobilizado um forte dispositivo policial com equipas de operações especiais.O presidente dos Estados Unidos já teceu um comentário no Twitter onde lamentou o sucedido. Trump agradeceu às forças políciais pelo seu trabalho e escreveu uma mensagem de solidariedade para com as vítimas do tiroteio.