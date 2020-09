Alexei Navalny, líder da oposição russa, que terá sido envenenado, saiu esta segunda-feira do coma induzido.





A informação é avançada pela BBC, que cita o hospital de Berlim, na Alemanha.Recorde-se que o diagnóstico dos médicos alemães sugere o envolvimento direto do governo russo no envenenamento do líder opositor Alexei Navalny.