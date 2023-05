Aliados estão unidos quanto a F-16 mas "não são solução mágica" contra os invasores russos

O secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, disse esta quinta-feira que os aliados europeus, incluindo Portugal, estão coordenados para formar pilotos ucranianos em caças F-16, mas o Pentágono avisa que não serão "uma solução mágica" contra os invasores russos.

"Não existem armas mágicas", disse o general do Exército Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto norte-americano, que falou ao lado de Austin em conferência de imprensa no Pentágono, e apontou que fornecer dez F-16 pode custar dois mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros), incluindo manutenção.

"Os russos têm mil caças de quarta e quinta geração, portanto, se for para enfrentar a Rússia no ar, vai ser preciso uma quantidade substancial de caças de quarta e quinta geração", declarou.