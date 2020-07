Amazon pede a funcionários que apaguem aplicação TikTok dos telemóveis mas volta atrás na decisão

A Amazon pediu esta sexta-feira aos seus funcionários que excluam a aplicação TikTok dos seus telemóveis. Mas quase cinco horas depois, a empresa norte-americana voltou atrás e admitiu que o email foi enviado por enganado aos trabalhadores.



Segundo o jornal The New York Times, a Amazon colocou em causa a segurança da aplicação de vídeo chinesa, e acabou por pedir aos funcionários que desinstalassem o aplicativo em qualquer dispositivo que acedesse ao email da empresa. No entanto, tudo não passou de um engano.





Devido às tensões entre os EUA e a China com as questões comerciais e tecnológicas, a aplicação chinesa tem sido alvo de elevado escrutínio por parte de Washington relativamente a questões de segurança.



O secretário de Estado, norte-americano, Mike Pompeo, tornou já publico a possibilidade de bloquear alguns aplicativos chineses que coloquem em causa "a segurança nacional".