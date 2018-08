Ameaça de bomba obriga avião alemão a aterrar de emergência na Grécia

Um avião de passageiros alemão fez uma aterragem de emergência depois de ser reportada uma ameaça de bomba, esta quinta-feira, na Grécia.



A companhia Condor Airways, citada pela DW, avançou que o voo DE69 de Hurghada, no Egito, que seguia para Düsseldorf, na Alemanha teve de aterrar em Chania, na ilha da Grécia, por motivos de segurança.

"A razão pela qual o avião teve que aterrar foi uma medida de segurança que teve de ser executada no aeroporto de Chania. A bordo estavam 273 passageiros. A aeronave aterrou com segurança e descolou normalmente", avançou um porta-voz da Condor à DW.



O voo Condor DE69 foi desviado para o aeroporto de Chania após duas horas no ar.





Update: @Condor #DE69 Hurghada (HRG) to Dusseldorf (DUS) has diverted to Chania (CHQ) in Greece after squawking 7700 general emergency about 40 minutes ago. Flight is operated by a Boeing 757-300.



Playback on @flightradar24: https://t.co/ik921U7qyx pic.twitter.com/co8hkqfXLu