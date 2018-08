Avião da TAP acidentado em Fez tinha aos comandos mulher piloto em formação

Aparelho efetuou aterragem brusca em Marrocos e voltou a voar para Lisboa. Há uma investigação em curso.

Uma co-piloto em formação a tripular pela primeira vez um avião comercial, da TAP Express, protagonizou um acidente no aeroporto de Fez, em Marrocos, que está a ser investigado pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

No passado dia 3 de julho, um ATR-72 da companhia aérea nacional, operado pela White Airways, transportou 58 passageiros de Fez para Lisboa, num voo que poderia não reunir as condições de segurança necessárias ao voo.



De acordo com a descrição de ocorrência disponibilizado pelo GPIAAF e analisado pelo CM, tudo terá começado quando o aparelho, um ATR-72, realizou uma aterragem brusca na chegada à cidade marroquina, acabando por provocar um embate violento contra a pista. A copiloto que seguia na aeronave estava em formação pelo que o processo foi monitorizado pelo capitão que apesar de tudo admitiu não ter tido tempo de inverter a situação.



Já em Fez, os 58 passageiros e os quatro tripulantes desembarcaram, e após uma inspeção ao aparelho por parte do comandante - que não detetou qualquer anomalia - começou-se a proceder ao embarque dos 55 passageiros que aguardavam no aeroporto para entrar no avião que os levaria até Lisboa naquela tarde. E assim foi: uma hora depois a aeronave levantou voo com destino ao aeroporto Humberto Delgado.



A situação fez soar os alarmes às autoridades aeronáuticas marroquinas que, de imediato, contactaram as congéneres portuguesas. Foi então que o GPIAAF iniciou as investigações, enviando uma equipa às instalações de manutenção onde o ATR estava a ser vistoriado. Rapidamente foram detetados danos na fuselagem e no patim de cauda, consequências da aterragem brusca em Fez. Desde então que o aparelho não realizou mais voos comerciais.









































Na sequência deste caso, o GPIAAF abriu um processo de investigação às causas do acidente que vai agora analisar o "funcionamento da aeronave" assim como "as condições de voo" e até mesmo "as ações e formação da tripulação", pode ler-se na nota informativa consultada pelo CM.



Fonte da TAP confirmou ao CM o caso e revelou que está a decorrer uma investigação interna para apurar as circunstâncias do acidente em Fez



Caso não é isolado



Recorde-se que esta situação não ocorreu isoladamente. Em outubro de 2016, um aparelho da TAP (também ele um ATR-72) realizou um voo do Porto para Lisboa com 20 passageiros a bordo. Nesse dia, as condições climatéricas mostraram-se adversas à aterragem, com a chuva a encobrir a visibilidade e grandes rajadas de vento.



Ainda assim, o piloto decidiu efetuar a aterragem e quando o aparelho tocou o chão, provocou um embate violento que provocou a separação das rodas do trem dianteiro. O avião foi projetado e tocou três vezes no solo até que conseguisse ser feita a desaceleração.