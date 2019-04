Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça radical em Espanha na Semana Santa

Site radical islâmico pede atentados no país.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:50

Extremistas islâmicos apelaram aos radicais para que ataquem Espanha na Semana Santa.



Num vídeo publicado no canal da aplicação Telegram da Fundación Muntasir, exibem imagens dos atentados de 2017 em Barcelona e Cambrils e perguntam: "Onde estais, Mujahidin de Alá, quando sois necessários?"



A mensagem foi divulgada em espanhol e é semelhante às dos sites do Daesh. Os destinatários são as células adormecidas do grupo radical e os ‘lobos solitários’.



Esta ameaça é já a sexta a Espanha desde o início do ano e levou as autoridades a elevar o estado de alerta para o nível quatro, usado em casos de risco elevado de atentados.



Após o fecho dos sites do Daesh, o Al Muntasir é um dos canais usados pelos radicais em Espanha.



No vídeo ouve-se um excerto da mensagem de Muhammad Yasin Pérez, ‘El Cordobés’, quando reivindicou o atentado de Barcelona em nome do Daesh.